NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。中日は松葉貴大投手、土田龍空選手、鵜飼航丞選手を抹消しました。松葉投手は、今季ここまで20試合に先発し7勝8敗、防御率2.41の成績。前日のDeNA戦では藤浪晋太郎投手と投げ合い、7回途中2失点の力投も白星とはならず。6月22日を最後に7試合勝利がありません。抹消された土田選手は、今季20試合で打率.137の成績。前日のDeNA戦では9番・ショートでスタメン出場しましたが、2打席連続で空振