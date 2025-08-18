コメの価格が高止まりするなか、ふるさと納税の返礼品として人気を集める新米の発送が早くも始まっています。【映像】金坂昌典市長のコメント千葉県の大網白里市で18日から発送が始まったのは、早場米の「粒すけ」です。今年の店頭販売価格は5kgで約4000円と、この2年で2倍になっています。ふるさと納税の寄付額は5kg(=1万3000円)です。大網白里市では過去最高となった昨年度のふるさと納税の寄付額約12億円のうち、9割をコ