気象台は、午後3時45分に、大雨警報（浸水害）を荒川区に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・荒川区に発表 18日15:45時点東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■荒川区□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm