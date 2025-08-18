イスラエルで、政府がパレスチナ・ガザ地区での軍事作戦拡大を決定したことに反対する大規模なデモが行われています。デモは17日、イスラエル各地で行われ、ガザ地区でハマスが拘束を続ける人質全員の解放を実現するため、ネタニヤフ首相に対し、ハマスとの戦闘終結で合意すべきと主張しています。参加者は人質の写真を掲げ、イスラエルの国旗を振るなどして人質解放を訴えました。テルアビブでは主催者発表で50万人が参加し