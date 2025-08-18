アメリカのトランプ大統領とウクライナ・ゼレンスキー大統領の会談が18日、ワシントンで行われます。【映像】ウクライナ・ザポリージャ州の様子15日の米ロ首脳会談では、ウクライナの安全保障について議論されていたことが明らかになりました。「状況を一変させるような強固な安全保障の措置について一致した」（ウィトコフ中東担当特使）ウィトコフ中東担当特使は17日、CNNのインタビューで、アメリカとヨーロッパ各国がウ