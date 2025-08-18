お盆の期間中、ふるさとや行楽地で過ごした人が多くいるなか、東海道新幹線を利用した人の1日の平均が過去最高となったことがわかりました。JR各社によりますと、お盆期間に新幹線や在来線の急行を利用した人はおよそ1317万9000人と、前の年と比べて8％増加するなど、全国的におおむね好調となりました。JR東海によりますと、東海道新幹線はおよそ410万人が利用し、前の年と比べて13％増え、1日の平均輸送量として過去最高となりま