中国北部の内蒙古自治区バヤンノール市ウラド後旗 オーイン・ゴル・ソム（烏蓋蘇木）の東烏蓋溝で8月16日午後10時ごろ、山津波が発生し、野外でキャンプをしていた13人が行方不明になっていました。この13人は5家族で、うち男性は8人、女性は5人です。17日午後9時現在、今回の山津波で10人が死亡し、2人が行方不明で、1人が救助されました。バヤンノール市応急管理局の韓志強副局長によると、救助された19歳の女性はバイタルサイン