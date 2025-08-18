ソフトバンクは18日、井上朋也内野手（22）の出場選手登録を抹消した。再登録は28日以降。5年目の井上は今季6試合に出場し、打率1割8分8厘、1打点の成績だった。井上に代わって、左脇腹を痛め戦列を離れている今宮健太内野手（34）が19日の西武戦（みずほペイペイドーム）から1軍に合流する見込みとなっている。