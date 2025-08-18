6月末に手首を骨折、治療に専念していた歌手の伊藤蘭（70）が17日、自身のインスタグラムを更新。「こんにちは！お陰様でこんなに元気です♪」と報告するとともに、近影を公開した。【写真】「元気な、お姿が見れて安心しました〜」2ヶ月以上ぶりにオフの近影を公開した伊藤蘭6月30日、スタッフによる投稿で「この度、伊藤蘭が手首を骨折し、しばらくの間、治療に専念する必要があるとの診断を受けました」と伝えられ、7月11日