「２０２４年のパリ五輪で、スケートボード女子の赤間凛音（りず）選手（仙台市出身）が銀メダルを獲得した種目は」「県の郷土料理『はらこめしの日』はいつ」。そんな問題にあなたは答えられるか――。宮城県は、県内の産業や歴史、文化などの知識を測るご当地検定「宮城マスター検定」を１１月９日、県庁で実施する。検定は、郷土への理解と親しみを深めてもらおうと０７年に始まり、東日本大震災での休止を経て１４年度から