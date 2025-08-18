JR東海によりますと、東海道線は8月18日午後1時12分頃、天竜川駅~浜松駅間の踏切で人と上り普通列車がぶつかったため、菊川駅~浜松駅間の上下で運転を見合わせていましたが、午後3時に運転を再開しました。 JR東海によりますと、普通列車には約135人が乗っていましたが、警察の発表では乗客、乗員にけがはないということです。 警察が事故の詳しい状況を調べています。