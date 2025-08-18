イスラエルで人質の解放を求める大規模なデモが行われた＝１７日/Ohad Zwigenberg/AP Hundreds（ＣＮＮ）イスラエル各地で１７日、パレスチナ自治区ガザ地区の紛争が始まって以降で最大規模の抗議デモが行われ、人質の解放を求めて人々が声を上げた。テルアビブの「人質広場」には数十万人が集まり、主催者によれば、抗議デモの参加者は３０万人を超えた。草の根のストライキと広範な抗議活動が行われ、デモ参加者らは政府に対して