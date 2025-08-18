8月17日午後、新潟県湯沢町神立の高速道路付近を車で通りかかった人から「クマ1頭(体長約1メートル)を目撃した。クマは魚野川方向へ走っていった」という旨の110番通報がありました。 クマが目撃されたのは、湯沢町神立内の関越自動車道付近で、この場所から約100メートル離れた場所には、湯沢カルチャーセンターなどの公共施設があることから、南魚沼警察署は、湯沢町と連携して注意を呼びかけています