《シューイチコミケ特集ありがとうございました！！レイヤーとして参加する夢も叶いました》そんな一文とともに、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイのコスプレをXで公開した女性アナウンサーのポストが大バズりしている。「コスプレ姿を披露したのは、オタクでゲーマーを自称する日本テレビの河出奈都美アナウンサーです。情報番組『シューイチ』の17日の放送で、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット』（通称