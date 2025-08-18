ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 [東証Ｒ] が8月18日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の経常利益は前の期比0.1％増の22.1億円になったが、25年12月期は前期比0.2％減の22億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、前期分配金を3782円→3823円(前の期は3786円)に増額し、今期は3816円にする方針とした。 株探ニュース