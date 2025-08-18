18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数968、値下がり銘柄数439と、値上がりが優勢だった。 個別では木徳神糧、ホリイフードサービス、トレードワークス、Ｓｐｅｅｅ、堀田丸正がストップ高。インタートレード、Ａｂａｌａｎｃｅは一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業、太洋基礎工業、錢高組、大盛工業、イチケンなど167銘柄は年初来高値を更新。アイフリー