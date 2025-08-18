18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15796122.0 32730 ２. 日経Ｄインバ 22856 -15.98280 ３. 日経ブル２ 1190333.2 352.6 ４. 楽天Ｗブル 11365 -20.0 38790