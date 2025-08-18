18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数164と、値上がりが優勢だった。 個別ではイタミアート、ＴＥＮＴＩＡＬ、農業総合研究所、アクセルスペースホールディングス、ＢＴＭなど9銘柄がストップ高。ククレブ・アドバイザーズは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｂＷｏｒｋ、ＬｉｓＢ、レジル、ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、タイミーなど58銘柄は年初来