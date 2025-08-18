俳優の宍戸開（58）が18日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。92年のフジテレビ系ドラマ「千代の富士物語」の裏話を語った。宍戸が千代の富士貢役を演じた同作。「ドラマやる前、刑事ものを日テレでやってて。だから後半どんどん太っていくんです。走るのがどんどん遅くなっていく」と役作りのために徐々に体重を増やし、結果「20キロぐらい太った」という。撮影後、リポビタンDのCM