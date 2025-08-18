週明け、18日の東京株式市場で、日経平均株価がまた史上最高値を更新しました。18日の東京株式市場で、日経平均株価は先週末の終値に比べて336円高い4万3714円31銭で取引を終え、先週末に続き、18日も最高値を更新しました。日経平均株価は“トランプ関税”の不透明感が薄らいだことなどから、8月上旬から上昇基調が続いていて、18日も幅広い銘柄が買われました。また、円相場がやや円安方向に傾いていることも、株価上昇を後押し