東京都心で今年最高タイの気温37.0℃を記録するなど、10日ぶりの猛暑日となった18日、東京消防庁管内で午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で14歳から94歳までの男女60人でした。このうち70代の男性と80代の女性の2人が重篤で、80代の男性1人が重症です。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。