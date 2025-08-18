これからの予定【経済指標】 【スイス】 鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）15:30 予想N/A前回8.5%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（6月）18:00 予想N/A前回162.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回162.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 住宅着工件数（7月）21:15 予想26.0万件前回28.37万件 国際証券取扱高（6月）21:30 予想N/A前回-27.9億カナダ