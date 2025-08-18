テクニカルポイント ユーロドル、緩やかな上昇、トレンド性は弱い 1.1834ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1776エンベロープ1%上限（10日間） 1.1705現値 1.1666一目均衡表・雲（上限） 1.165910日移動平均 1.1647一目均衡表・転換線 1.163921日移動平均 1.1591一目均衡表・基準線 1.1543エンベロープ1%下限（10日間） 1.1454100日移動平均 1.1447一目均衡表