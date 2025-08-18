ドル円１４７．４０近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.40近辺、ユーロドルは1.1700近辺で推移している。東京市場では日経平均の好調な動きとともに為替市場はやや円安傾向をみせている。ドル円は早朝の147.05付近を安値に、147.58レベルまで高値を伸ばした。足元では147.30-50レベルでの揉み合いに落ち着いている。 ユーロ円は東京早朝の171.92付近を安値に