バサジィ大分 Fリーグバサジィ大分は17日にアウェーでボアルース長野と対戦しました。 バサジィは前半に田村、鬼塚のゴールで2点を先制します。 後半にも1点を追加しますが長野の猛追にあい、バサジィは結局4対3で敗れました。 次の試合は9月27日、ホームで立川アスレティックFCと対戦します。