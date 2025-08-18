ヴァンフォーレ甲府は18日、FW村上千歩(24)がAC長野パルセイロに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。移籍期間中、両クラブ同士が対戦する公式戦には出場できない契約となっている。村上は昨季、専修大から甲府に加入。2シーズンでJ2リーグ戦13試合1得点だった。長野を通じて「相当な強い覚悟を持ってAC長野パルセイロにきました。パルセイロの勝利のために、ひたむきに闘い続けます。そ