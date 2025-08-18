AKB48の海外姉妹グループでマレーシアのクアラルンプール拠点で活動するKLP48が17日、同国の「ららぽーとBBCC」で6日に17歳を迎えたアンドレアと11日に25歳となった山根涼羽の生誕祭を行った。メンバー全員出演でトークやクイズゲームなどを行った。前日16日にZeppクアラルンプールでデビュー1周年記念公演を行っており、メンバーそれぞれがファンへ感謝を述べた。甲斐心愛（21）はAKB48楽曲の「Green Flash」を披露した際に山根と