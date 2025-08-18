7人組アイドルグループJams Collection(ジャムズ)が8月17日、大阪城野外音楽堂にて＜Jams Collection スプラッシュライブ2025『夏ジャ!!!!!!! -大阪城の変-』＞を開催した。タイトル通り、スプラッシュ(放水)をはじめ、夏の野外ライブらしい様々な演出を交えながら、全22曲を披露した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。津代美月、保科凜、水瀬さらら、村望しおん、小此木流花の5人に、花坂環と北乃咲久の2人が新メンバ