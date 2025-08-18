パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [東証Ｐ] が8月18日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比6.6％増の1585億円になり、26年6月期も前期比5.4％増の1671億円に伸びを見込み、17期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。34期連続増収、17期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を34円→35円(前の期は30円)に増額し、今期は8.5円とし、9月30日割当の