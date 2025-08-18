戦場を自由に進む「フリーマップ」方式を採用した新作シューティングゲーム『ファイナルフォーメーション』（Nintendo Switch、PC（Steam））のSteamストアページが本日18日にオープン。また、8月20日〜から8月24日までドイツの都市・ケルンで開催されるゲームショウ「gamescom 2025」への出展も決定した。【写真】合体や分離を駆使して戦う『ファイナルフォーメーション』スクリーンショット本作は、1984年にジャレコがアーケ