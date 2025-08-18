PEDROが、ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』より「1999」を先行配信リリース。あわせて、MVとメイキング映像が公開された。 （関連：【映像あり】PEDRO、ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』オープニングトラック「1999」MV＆メイキング） 同楽曲は、ダンサブルでキャッチーなギターのリフが象徴的なオルタナティブサウンドと、アユニ・Dの心情を赤裸々に吐露した詞世界観が特徴的。サウンドプロデュ&