全長4.2mのちょうどいいサイズにパワフルユニット搭載！ミニバンやSUV全盛の現在、希少なスポーツカーとして根強い人気なのが、トヨタ「GR86」とスバル「BRZ」です。トヨタ・スバルの共同開発によって誕生したFRスポーツモデルですが、知名度でいえば、GR86のほうが上かもしれません。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「4人乗りスポーツカー」です！（30枚以上）しかし、BRZにはスバルらしい独自の魅力が詰まっている