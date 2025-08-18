X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î18Æü¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆX¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¥À¥ó¥À¥À¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬8Æü¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙHAYASii¡ØHunting Soul¡Ù¡Úlyric video¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£·ã¤·¤¤¥á¥¿¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤é¤¤¤À¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä