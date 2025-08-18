14年ぶりにベスト8に進出し、沖縄尚学と対戦する東洋大姫路（兵庫）は18日午前、姫路市内の同校グラウンドで軽めの調整練習を行った。今年6月の練習試合では末吉良丞投手（2年）を打ち崩すことができず、0―1で零封負けを喫している。東洋大姫路・岡田龍生監督（64）は「2年生でも、すでに完成されている投手。チームとしても投打ともにレベルが高いと感じている。でも、いい投手をどう打つかはボクの頭にある」と攻略への策は