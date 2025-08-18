マルシェが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した７月度の月次料飲売上（直営店舗売上高）状況で、既存店実績が前年同月比６．７％増となったことが好感されている。同社は「酔虎伝」「八剣伝」などを展開する居酒屋チェーンで、既存店売上高が前年実績を上回るのは４カ月連続となる。 出所：MINKABU PRESS