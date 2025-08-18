ビリングシステムは反発。この日午後３時ごろ、京都フィナンシャルグループ傘下の京都銀行との業務提携を発表した。スマートフォン決済アプリ「ＰａｙＢ」と「ＰａｙＢｆｏｒＣａｍｐｕｓ」において京都銀行を利用可能金融機関として接続し、１８日から取り扱いを開始するという。これが手掛かりとなっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU