＜動意株・１８日＞（大引け）＝農業総研、マーベラス、テンシャルなど 2025年8月18日 15時32分

政府は農業支援政策に傾注する構えを示している 農業総合研究所は買い戻し加速でストップ高 マーベラスは後場上げ幅拡大で年初来高値にらむ