＜動意株・１８日＞（大引け）＝農業総研、マーベラス、テンシャルなど

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 政府は農業支援政策に傾注する構えを示している
  • 農業総合研究所は買い戻し加速でストップ高
  • マーベラスは後場上げ幅拡大で年初来高値にらむ
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
  2. 2. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
  3. 3. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
  4. 4. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
  5. 5. アミューズ 福山の記事で声明
  6. 6. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
  7. 7. 渡部建の近影「70代に見える」
  8. 8. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
  9. 9. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
  10. 10. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
  1. 11. 50代で卵買えず帰宅 別人に変貌
  2. 12. マイクラ声優 ファンの夢を暴露
  3. 13. 加藤ローサ 松井大輔氏と離婚
  4. 14. 「有吉の夏休み」前代未聞の事態
  5. 15. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
  6. 16. さんま 月間2億のキャバ嬢に激昂
  7. 17. 松岡昌宏 全然働かなくても余裕
  8. 18. 「熊を殺すな」に地方在住者本音
  9. 19. コミケ「汗の臭い」問題に独自
  10. 20. 元NHK記者 取材相手と禁断関係か
  1. 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
  2. 2. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
  3. 3. 50代で卵買えず帰宅 別人に変貌
  4. 4. 「熊を殺すな」に地方在住者本音
  5. 5. 元NHK記者 取材相手と禁断関係か
  6. 6. 道頓堀のビル火災 死亡2人は隊員
  7. 7. 「昼夜が同居する空」三重で出現
  8. 8. 「被害者手帳」全国で導入へ
  9. 9. 邦人2人銃殺 旅行ガイドが関与か
  10. 10. テレンス・スタンプさん 死去
  1. 11. 新米5kgが7800円 異常な高値
  2. 12. 裸の行列が…施設混雑で大問題
  3. 13. 母庇い娘死亡「彼女らしい行動」
  4. 14. 小栗旬ら輩出 老舗養成所が破産
  5. 15. 残暑は10月まで? 大雨のリスクも
  6. 16. ミヤネ屋 反転攻勢に転じたワケ
  7. 17. 札幌で従業員投げ飛ばす 男逮捕
  8. 18. 街の裸婦像 撤去の自治体相次ぐ
  9. 19. 有料イラスト 市HPに7年無断掲載
  10. 20. 天皇陛下 ジーンズで店訪れ失敗
  1. 1. サンリオに失望 ファン非難の訳
  2. 2. やっぱバラまき 首相に怒り爆発
  3. 3. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
  4. 4. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
  5. 5. 自民を壊した結果 参政党に私見
  6. 6. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
  7. 7. LINEさらされ…田久保市長を告発
  8. 8. 入籍9日前にネイリストが転落死
  9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  10. 10. 愛子さまイヤリング 値段判明か
  1. 11. 「消えてほしい」堀江氏が私見
  2. 12. 親日中国人が訪日を辞めたワケ
  3. 13. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
  4. 14. 性行為強要…女性へセクハラの謎
  5. 15. 石垣市長、出直しの中山氏5選　新人との一騎打ち制す
  6. 16. 食べ放題店 ヤバい迷惑客の実態
  7. 17. 伊東市長はゾーンに入っている?
  8. 18. 酔っ払いLUUPの事故多すぎ…衝撃
  9. 19. 「避妊はいらない」死の逃避行
  10. 20. 調子乗ってる 北村晴男氏を批判
  1. 1. フィリピンで日本人銃撃され死亡
  2. 2. プーチン氏が突きつけた要求全貌
  3. 3. 25年前に「同性愛」告白 その後
  4. 4. 「日本人が消えた」中国人766%増
  5. 5. 比で邦人射殺 被害者の身元判明
  6. 6. ウシの鼻輪外して 任天堂に要請
  7. 7. 米露の機密文書 宿で見つかる
  8. 8. 米国美女 日本のラーメン大絶賛
  9. 9. 中国EVバッテリー大手 操業停止
  10. 10. 比で日本人2人射殺か 2人を拘束
  1. 11. 不倫が多い国ランキング、1位は？＝韓国ネット「韓国や日本はこそこそと…」
  2. 12. 西アフリカ 2つの大きな危機に
  3. 13. 中国 ドローンが餌まき続ける
  4. 14. 和平実現はゼレンスキー氏次第
  5. 15. 梨泰院事故に出動の隊員が失踪
  6. 16. ビル・ゲイツが韓国番組に出演
  7. 17. 中国外交エリートの失脚説が浮上
  8. 18. 比の邦人射殺 被害者の詳細判明
  9. 19. 卓球欧州スマッシュ 中国が2敗
  10. 20. トランプ氏「勝利はプーチン氏」
  1. 1. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
  2. 2. ミュゼプラチナム 破産開始決定
  3. 3. ミニストップ 消費期限を偽装
  4. 4. つらい月曜日「金曜日」が原因?
  5. 5. リニア遅延 静岡県の無責任体質
  6. 6. 沖縄ファミマ セブンに勝つワケ
  7. 7. トヨタに「1兆4000万円」の打撃
  8. 8. 迫られる妻 不倫夫から地獄の2択
  9. 9. リゾートホテルのような豪華船
  10. 10. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
  1. 11. 年金払ってない 理不尽に直面
  2. 12. 一瞬で大金失う 50・60代で急増
  3. 13. ミニストップ 二重ラベルで偽装
  4. 14. 電気代が高くなる電力会社を調査
  5. 15. JAグループ京都とズブズブ関係か
  6. 16. 回転ずしの「株主優待」とは
  7. 17. 税務署が常に目光る「姿勢」
  8. 18. 60歳で退職 母から5年間援助要請
  9. 19. 年収1千万円=高収入 思い込み
  10. 20. 会社員だけ使える「付加給付」
  1. 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
  2. 2. 「Googleメッセージ」に新機能
  3. 3. NASAが公開「創造の柱」の3D
  4. 4. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
  5. 5. 「牛丼太郎」最後の一店舗が話題
  6. 6. 若者の映画館 コロナ禍で回復?
  7. 7. 53GBストレージ搭載のコンデジ
  8. 8. Kindleで「ダンジョン飯」が99円
  9. 9. 世界最薄クラスのバッテリー登場
  10. 10. 配達アプリで「ピンズレ案件」
  1. 11. シリコンパワー 外付けSSDの実力
  2. 12. AI解説者が解説 最新ツール13選
  3. 13. 富士フイルム「X-E5」発売へ
  4. 14. レクター 出前館に好意的な訳
  5. 15. イヤホン「ガッツリ鳴る」予想外
  6. 16. じぶん銀行 プレミアム金利優遇
  7. 17. SteamのGPU処理 過小に監視へ
  8. 18. 「VAIO」業界から復活のワケ
  9. 19. 4K・4K超えるモニター 解像度は?
  10. 20. 「GPT-5」従来のモデルとの違い
  1. 1. 元広陵生徒 殴られ右半身麻痺に
  2. 2. 広陵の会見 一番ダメなことした
  3. 3. 甲子園で物議 元マネジャーの今
  4. 4. 退学決めた 広陵監督からの言葉
  5. 5. 離婚した 優勝会見で衝撃の告白
  6. 6. 中日・井上監督“苦肉の藤浪対策”「ケガ人出したくない。ベストオーダーで臨めない」
  7. 7. 大谷が巻き添え バレロ氏の魂胆
  8. 8. 日本代表・佐野海舟との結婚公表
  9. 9. 不倫報道が原因 V会見で離婚報告
  10. 10. ダル 中田翔の引退にただ一言
  1. 11. 温泉にボトル型カメラ バレた訳
  2. 12. 新体操パワハラ 不可解な疑問3つ
  3. 13. 高校野球トラブル 年1000件以上
  4. 14. 中田翔 ビッグマウスだった理由
  5. 15. 広陵 文春報道について声明発表
  6. 16. オリ戦力外 巨人から連絡に驚き
  7. 17. ネイマール 敗戦後に涙の表情
  8. 18. 感動を呼んだ仙台育英エースの涙
  9. 19. 藤浪対策 中日の「腰抜け采配」
  10. 20. 落合氏「まだまだやれた」発言
  1. 1. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
  2. 2. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
  3. 3. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
  4. 4. アミューズ 福山の記事で声明
  5. 5. 渡部建の近影「70代に見える」
  6. 6. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
  7. 7. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
  8. 8. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
  9. 9. 加藤ローサ 松井大輔氏と離婚
  10. 10. 松岡昌宏 全然働かなくても余裕
  1. 11. 「有吉の夏休み」前代未聞の事態
  2. 12. さんま 月間2億のキャバ嬢に激昂
  3. 13. コミケ「汗の臭い」問題に独自
  4. 14. 福山雅治 自身の記事に心境綴る
  5. 15. VTR中に大音量ガヤ 勝俣に呆れ声
  6. 16. 金建希氏 下着渡され悲惨な末路
  7. 17. 鶴瓶 南青山の衝撃家賃を明かす
  8. 18. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
  9. 19. 引退の中田翔「匂わせ」に賛否
  10. 20. アナ自前 綾波レイコスに衝撃
  1. 1. 「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！
  2. 2. 国民的ドラマ出演 天才子役の今
  3. 3. 一宮市に極上グランピング施設
  4. 4. 「港区女子」の絶望と幸せ
  5. 5. ママの旬な色 ママコーデ術
  6. 6. 実はやめてほしい彼女の口癖
  7. 7. 離婚宣言食らった際の「タブー」
  8. 8. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
  9. 9. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
  10. 10. 「運気が上がる」日常の習慣
  1. 11. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
  2. 12. 乳がん…下着売り場で涙止まらず
  3. 13. 「発達障害は個性」当事者が苦言
  4. 14. 女友達と毎晩飲み歩く夫に苛立ち
  5. 15. 「ミツカン」が過去投稿を謝罪
  6. 16. 付録に「ちいかわ」手帳セット
  7. 17. 女性がハマっている趣味9選
  8. 18. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
  9. 19. 「ヌードリップ」の彩りは色味
  10. 20. 一瞬でウエスト細くする呼吸法
x