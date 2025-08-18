17日、宮崎県産品PRイベントで、あいさつする宮崎県の河野俊嗣知事＝米ロサンゼルス・ハリウッド（共同）【ロサンゼルス共同】宮崎県は17日、米ロサンゼルス・ハリウッドにある日本政府の文化発信拠点ジャパン・ハウスで、県産品をPRするイベントを開いた。、宮崎牛のステーキや焼酎のカクテルなどが振る舞われ、招待を受けた飲食業関係者ら約60人が満喫した。河野俊嗣知事はあいさつで、大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手と