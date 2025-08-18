岡山県倉敷市を舞台に、未来に向けて奮闘する若者たちの姿を描いた「蔵のある街」（平松恵美子監督）が２２日、公開される。主演は山時聡真と中島瑠菜。葛藤を経て前に進もうとする主人公たちの姿に、「自分も頑張ろうって思ってもらえれば」と口をそろえる。（近藤孝）山時と中島が演じるのは幼なじみの高校生、蒼と紅子。ある出来事をきっかけに、蒼は本物の打ち上げ花火を上げなければならなくなる。友人と一緒に賛同者の署