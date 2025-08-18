18日午前、神奈川県藤沢市の解体工事現場から手りゅう弾のようなものが見つかりました。警察によりますと、18日午前9時前、神奈川県藤沢市の解体工事現場で、作業員の男性から「手りゅう弾のようなものが見つかった」と110番通報がありました。手りゅう弾のようなものは工事現場のがれきの中から発見されたということで、縦15センチほどのだ円型だったということです。手りゅう弾のようなものは午後2時までに警察などが撤去し、今