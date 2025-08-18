NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。広島は遠藤淳志投手を登録抹消しました。遠藤投手は今季2試合の先発を含む7試合の登板で1勝2敗、防御率5.79の成績。8月3日の中日戦では6回2安打1失点と好投し、23年以来2年ぶりの勝ち星を手にしました。しかし8月17日のヤクルト戦では内山壮真選手に2本のタイムリーを許すなど3回1/3を投げ被安打10、2奪三振、6失点と試合をつくれず。黒星を喫していました。