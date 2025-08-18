【台風情報】「台風11号（ポードル）」今後の進路は？13日に強い勢力で石垣島に接近へ 沖縄地方では警報級の大雨のおそれも【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 12日午後10時更新】