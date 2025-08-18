お盆休み明けの18日も暑さは厳しく、40℃に迫る危険な暑さも予想されています。一方、沖縄の南では18日夜までに台風12号が発生する見通しです。西日本から東日本は夏の太平洋高気圧に覆われて強い日差しが照り付けています。この時間すでに35℃以上の猛暑日が続出しています。東京でも10日ぶりに猛暑日になりました。午後はさらに気温が上がり、猛暑日の地点数は12日ぶりに150地点を上回る可能性があります。特に関東や