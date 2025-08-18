阪神・ジョン・デュプランティエ投手が１８日、出場選手登録を抹消された。球団は「下肢の張りのため再調整いたします」と発表。この日は兵庫・尼崎市の２軍施設で行われた投手練習に参加したが、先発予定だった１９日・中日戦（京セラドーム大阪）を回避し、代役としてビーズリーの予告先発が発表された。来日１年目のデュプランティエは今季ここまで１５試合の登板で６勝３敗、防御率１・３９。ＤｅＮＡ・バウアーに並ぶリー