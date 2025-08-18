北川精機 [東証Ｓ] が8月18日大引け後(15:35)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比29.6％減の5.9億円になったが、従来予想の4.9億円を上回って着地。26年6月期は前期比8.5％増の6.5億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を10円→12円(前の期は10円)に増額し、今期も前期比2円増の14円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.9％減の1.7億