ボクシング日本女子バンタム級暫定王座決定戦（１９日・後楽園ホール）の計量が１８日、都内で行われ、同級１位の高倉日向（２１）＝ディアマンテ＝が５３・３キロ、同級２位のメットカルフ沙莉（３２）＝花形＝は５３・４キロでクリアした。大阪・浪速高校時代の２１年に全国高校選抜・女子フライ級で優勝した高倉は、プロ３戦目でのタイトル初挑戦。王座獲得となれば、ディアマンテジムの野上奈々会長（リングネーム＝好川菜