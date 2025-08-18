8月12日、大分県国東市の住宅で、親族の女性の腕をつかんだり、手で突き放したりする暴行を加え、けがをさせたとして、29歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、国東市国見町に住む職業不詳の男（29）です。 警察によりますと、男は8月12日午前2時ごろ、国東市内の親族の家で20代女性の腕をつかみました。さらに同日午後7時半ごろから約1時間にわたり自宅で女性を突き放すなどの暴行を加え、両手両足に打撲など