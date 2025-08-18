NPB(日本野球機構)が18日の公示を発表し、ロッテは西野勇士投手を登録抹消しました。西野投手は今季9試合に先発し0勝4敗で防御率3.08です。6月14日に右前腕屈筋群の筋損傷で登録抹消となり、前日17日に1軍登録され同日のソフトバンク戦で約2か月ぶりの復帰登板を果たしました。17日の試合では5回69球を投げて被安打2、4奪三振、1四球で無失点。試合を作る役目を果たしましたが、味方打線がソフトバンク先発・モイネロ投手に無得点