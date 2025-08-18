1児の母で、歌手のDream Ami(37)が16日、Instagramを更新。子ども用の浮輪を持った海での水着姿を披露した。【映像】Dream Amiの水着姿（複数カット）2020年2月に建築家の半田悠人さん(36)と結婚したAmi。2022年9月には第1子となる男の子を出産したことを発表していた。11日に更新したInstagramでは、「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる」とコメントし、海の家で食事をしている様子や、ハート柄の水着姿を公開