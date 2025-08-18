先日、北海道日本ハムファイターズは、千葉県鎌ケ谷市にある2軍本拠地を2030年をめどに北海道内に移転する方針を発表。札幌市・北広島市・恵庭市・苫小牧市・江別市・千歳市の6市のほか、道内2位の人口を誇る旭川市も誘致に乗り気となっている。球団が移転を検討する背景にあるのは、1997年に完成した現本拠地「鎌ケ谷スタジアム」の老朽化と1・2軍の連携の取りにくさにある。04年に1軍本拠地が東京ドームから北海道に移転したこと